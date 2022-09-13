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NY外為：ドルもみ合い継続、米3年債入札後
記事提供元：フィスコ
*01:55JST NY外為：ドルもみ合い継続、米3年債入札後
NY外為市場では3年債入札後もドルはもみ合いが継続した。
ドル・円は142円30−35銭でもみ合い。ユーロ・ドルは1.0135ドルでそれぞれもみ合った。
米財務省は410億ドル規模の3年債入札を実施した。結果で高落札利回りは3.564％。テイルはプラス1.4BP。応札倍率は応札倍率は2.49倍と前回入札の2.47倍を小幅上回った。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は54.5％。
米国債相場は再び下落。10年債利回りは3.3137％まで上昇した。《KY》
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