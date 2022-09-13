*02:18JST NY外為：ドル下げ止まる、米10年債入札低調

米財務省は3年債に続き320億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.33％。テイルはプラス2.7BP。応札倍率は2.37倍と過去6回入札平均の2.45倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は62.3％と、過去6回入札平均の67％を下回った。

低調な結果を受け米国債相場は続落。10年債利回りは3.26％から3.33％まで上昇した。ドル・円は142円30−35銭で下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0135−40ドル前後でもみ合い。ポンド・ドルは1.1700−05ドルで高止まり。《KY》