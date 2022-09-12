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東証業種別ランキング：陸運業が上昇率トップ
*20:47JST 東証業種別ランキング：陸運業が上昇率トップ
陸運業が上昇率トップ。そのほか、空運業、精密機器なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。～そのほか、電力・ガス業、海運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 陸運業 ／ 1929.02 ／ 2.35
2. 空運業 ／ 215.58 ／ 2.27
3. 精密機器 ／ 11002.33 ／ 1.99
4. 小売業 ／ 1392.39 ／ 1.82
5. 不動産業 ／ 1573.59 ／ 1.75
6. その他製品 ／ 3797.48 ／ 1.18
7. サービス業 ／ 2597.51 ／ 1.15
8. 電気機器 ／ 3407.92 ／ 1.05
9. その他 金融業 ／ 725.81 ／ 0.91
10. 化学工業 ／ 2100.05 ／ 0.90
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 2224.57 ／ 0.88
12. 証券業 ／ 368.27 ／ 0.86
13. 情報・通信業 ／ 4942.68 ／ 0.66
14. 非鉄金属 ／ 1063.34 ／ 0.62
15. 卸売業 ／ 2163.07 ／ 0.59
16. 食料品 ／ 1793.21 ／ 0.55
17. 鉄鋼 ／ 489.12 ／ 0.38
18. 建設業 ／ 1184.84 ／ 0.37
19. 機械 ／ 2234.31 ／ 0.34
20. ガラス・土石製品 ／ 1145.49 ／ 0.32
21. ゴム製品 ／ 3634.2 ／ 0.31
22. 金属製品 ／ 1214.57 ／ 0.28
23. 保険業 ／ 1308.34 ／ 0.17
24. 輸送用機器 ／ 3470.86 ／ 0.16
25. 医薬品 ／ 3360.98 ／ 0.15
26. パルプ・紙 ／ 448.51 ／ 0.01
27. 銀行業 ／ 162.33 ／ -0.19
28. 繊維業 ／ 614.54 ／ -0.33
29. 石油・石炭製品 ／ 1203.4 ／ -0.46
30. 水産・農林業 ／ 514.45 ／ -0.50
31. 海運業 ／ 1144.78 ／ -0.67
32. 電力・ガス業 ／ 383.41 ／ -0.71
33. 鉱業 ／ 430.83 ／ -0.89《FA》
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