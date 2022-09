バーバリー、アイコンバッグ「ローラバッグ」のイベントを渋谷で開催

写真:パフォーマンスを行ったAwich

「バーバリー(BURBERRY)」が、アイコンバッグ「ローラバッグ」のイベントを、2022年9月6日に東京・渋谷で開催した。同イベントは、2022年4月のロサンゼルスに続くグローバルイベントの第二弾。











会場は、渋谷公園通りに程近いスペース「BAIA Shibuya」。「バーバリー」のシグネチャーカラーであるベージュとホワイトでライティングし、壁面にはバーチブラウンチェック柄を装飾。「BAIA Shibuya」の1階から4階までをテイクオーバーした。







イベントでは、アーティストのAwichによるライブパフォーマンスと、国内外で活躍するDJのWata IgarashiやmachìnaらのDJセットを披露し、会場を盛り上げた。「バーバリー」とゆかりのあるセレブリティも数多く来場した。





「ローラバッグ」のポップアップストアが決定

「ローラバッグ」にフォーカスしたポップアップストアを、9月14日から伊勢丹新宿店で、10月5日から阪急うめだ本店で開催する。このポップアップストアでは、「ローラバッグ」のデザインやアティチュードを反映した空間をつくり上げるという。







「ローラバッグ ポップアップストア」の限定アイテムとして、ペールブルーカラーの「ローラバッグ」を発売。その他、総スパンコールのバケットバッグやモヘアブレンドの「ローラバッグ」などを数量限定で販売する。







「ローラバッグ」はブラックやキャメルといったクラシックなカラーだけでなく、プリムローズピンクやブライトレッドのヴィヴィッドなカラーなども取り揃える。さらに、バケットバッグやサッチェルバッグ、バムバッグ、カメラバッグなど、デザインバリエーションを豊富に用意している。















■”THE WORLD OF LOLA” BAG POP UP STORE



伊勢丹新宿店



会期:9月14日(水)〜9月27日(火)



場所: 伊勢丹新宿店本館1階 ハンドバッグ プロモーション



阪急うめだ本店



会期:10月5日(水)〜10月11日(火)



場所:阪急うめだ本店 1階 プロモーションスペース 12



■「バーバリー」公式サイト

