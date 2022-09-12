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イトクロ 上場来安値、22年10月期の営業損益予想を下方修正、広告宣伝費追加で赤字転落／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:53JST ＜6049＞ イトクロ 356 -55
上場来安値。22年10月期の営業損益を従来予想の8.50億円の黒字から2.00億円の赤字（前期実績13.06億円の黒字）に下方修正している。新型コロナウイルス感染拡大の影響に加え、学習塾ポータルサイト領域で競合他社がユーザー獲得のために広告出稿を強化し、リスティング広告の入札競争が激化。シェアを維持するため、広告宣伝費を追加投下することから赤字に転落する見通し。《ST》
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