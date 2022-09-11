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グランド ハイアット福岡のハロウィンアフタヌーンティー、“コウモリ＆目玉”モチーフのスイーツ
グランド ハイアット福岡から、ハロウィンをテーマにしたアフタヌーンティーが登場。2022年10月1日(土)から10月31日(月)まで、地下1階 バーラウンジ「バー フィズ」にて期間限定で提供される。
■ハロウィン限定のアフタヌーンティー
グランド ハイアット福岡の「ハロウィンアフタヌーンティー」では、栗やかぼちゃ、いちじく、洋梨などの秋の味覚をふんだんに使用。コウモリや目玉、クモの巣などのハロウィンのアイコンたちをモチーフにしたスイーツやセイボリーがラインナップする。
中でも注目は、「洋梨の赤ワインコンポート」。赤ワインでコンポートした洋梨に、チョコレートとクルミ入りのブラウニーとバニラアイスを添えて、仕上げにラズベリーソースをかけた。クモの巣をリアルに再現したシューと合わせて楽しめる一品だ。
■子ども用のアフタヌーンティー
また、子ども向けのアフタヌーンティーも用意。親子で一緒に堪能できそうだ。
【詳細】
■グランド ハイアット福岡 「ハロウィンアフタヌーンティー」
販売期間：2022年10月1日(土)～10月31日(月)
場所：グランド ハイアット福岡 地下1階 バーラウンジ「バー フィズ」
住所：福岡市博多区住吉1-2-82
営業時間：14:00～17:00(最終受付16:00)※前日16:00までに要予約。
料金：1人5,500円※サービス料込み。
※数量限定。
※内容変更の場合あり。
■グランド ハイアット 福岡 「キッズアフタヌーンティー フォー リトルワン ～ハロウィン～」
販売期間：2022年10月1日(土)～10月31日(月)
場所：グランド ハイアット福岡 地下1階 バーラウンジ「バー フィズ」
住所：福岡市博多区住吉1-2-82
年齢：12歳まで
営業時間：14:00～17:00(最終受付16:00)※前日16:00までに要予約。
料金：1人2,500円※サービス料込み。
※数量限定。
※内容変更の場合あり。
※保護者の同伴必要あり。
【予約・問い合わせ先】
TEL：092-282-2803
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