グランド ハイアット福岡のハロウィンアフタヌーンティー、“コウモリ＆目玉”モチーフのスイーツ

グランド ハイアット福岡から、ハロウィンをテーマにしたアフタヌーンティーが登場。2022年10月1日(土)から10月31日(月)まで、地下1階 バーラウンジ「バー フィズ」にて期間限定で提供される。

■ハロウィン限定のアフタヌーンティー

グランド ハイアット福岡の「ハロウィンアフタヌーンティー」では、栗やかぼちゃ、いちじく、洋梨などの秋の味覚をふんだんに使用。コウモリや目玉、クモの巣などのハロウィンのアイコンたちをモチーフにしたスイーツやセイボリーがラインナップする。

中でも注目は、「洋梨の赤ワインコンポート」。赤ワインでコンポートした洋梨に、チョコレートとクルミ入りのブラウニーとバニラアイスを添えて、仕上げにラズベリーソースをかけた。クモの巣をリアルに再現したシューと合わせて楽しめる一品だ。

■子ども用のアフタヌーンティー

また、子ども向けのアフタヌーンティーも用意。親子で一緒に堪能できそうだ。

【詳細】



■グランド ハイアット福岡 「ハロウィンアフタヌーンティー」

販売期間：2022年10月1日(土)～10月31日(月)

場所：グランド ハイアット福岡 地下1階 バーラウンジ「バー フィズ」

住所：福岡市博多区住吉1-2-82

営業時間：14:00～17:00(最終受付16:00)※前日16:00までに要予約。

料金：1人5,500円※サービス料込み。

※数量限定。

※内容変更の場合あり。



■グランド ハイアット 福岡 「キッズアフタヌーンティー フォー リトルワン ～ハロウィン～」

販売期間：2022年10月1日(土)～10月31日(月)

場所：グランド ハイアット福岡 地下1階 バーラウンジ「バー フィズ」

住所：福岡市博多区住吉1-2-82

年齢：12歳まで

営業時間：14:00～17:00(最終受付16:00)※前日16:00までに要予約。

料金：1人2,500円※サービス料込み。

※数量限定。

※内容変更の場合あり。

※保護者の同伴必要あり。

【予約・問い合わせ先】

TEL：092-282-2803