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Ｐアンチエイジ 大幅に反発、「ザ クレンジングバーム」が累計出荷4000万個突破、売上No.1獲得／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:39JST ＜4934＞ Ｐアンチエイジ 2910 +307
大幅に反発。エイジングスキンケアブランドDUO（デュオ）の「ザ クレンジングバーム」シリーズが3年連続クレンジング売上No.1を獲得し、8月末に累計出荷個数4000万個を突破したと発表している。ザ クレンジングバームは、12年目を迎えるロングセラー商品。調査はTPCマーケティングリサーチによるクレンジングブランド別シェアランキングで、調査対象期間は19年4月-22年3月。《ST》
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