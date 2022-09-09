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Ｐアンチエイジ　大幅に反発、「ザ クレンジングバーム」が累計出荷4000万個突破、売上No.1獲得／新興市場スナップショット

2022年9月9日 12:39

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記事提供元：フィスコ

*12:39JST ＜4934＞ Ｐアンチエイジ 2910 +307
大幅に反発。エイジングスキンケアブランドDUO（デュオ）の「ザ クレンジングバーム」シリーズが3年連続クレンジング売上No.1を獲得し、8月末に累計出荷個数4000万個を突破したと発表している。ザ クレンジングバームは、12年目を迎えるロングセラー商品。調査はTPCマーケティングリサーチによるクレンジングブランド別シェアランキングで、調査対象期間は19年4月-22年3月。《ST》

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