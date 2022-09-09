アールプランナー　大幅に反落、23年1月期の営業利益予想を下方修正、原材料価格が上昇／新興市場スナップショット

*09:52JST ＜2983＞ アールプランナー 1079 -79

大幅に反落。23年1月期の営業利益を従来予想の16.50億円から11.00億円（前期実績15.19億円）に下方修正している。ウクライナ情勢の長期化の影響や世界的なインフレ圧力の強まり、急速な円安などで原材料価格が上昇しており、売上総利益を引き下げる要因となる可能性があるため。第2四半期累計（22年2-7月）は前年同期比44.2％減の3.95億円で着地し、会社計画（6.00億円）を下回った。《ST》