関連記事
アールプランナー 大幅に反落、23年1月期の営業利益予想を下方修正、原材料価格が上昇／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:52JST ＜2983＞ アールプランナー 1079 -79
大幅に反落。23年1月期の営業利益を従来予想の16.50億円から11.00億円（前期実績15.19億円）に下方修正している。ウクライナ情勢の長期化の影響や世界的なインフレ圧力の強まり、急速な円安などで原材料価格が上昇しており、売上総利益を引き下げる要因となる可能性があるため。第2四半期累計（22年2-7月）は前年同期比44.2％減の3.95億円で着地し、会社計画（6.00億円）を下回った。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ハイブリッドテク 大幅に続伸、ベトナムの大学と「教育と科学技術協力に関する覚書」で合意／新興市場スナップショット 9/ 9 09:40
- ステムリム 大幅に3日ぶり反発、野村証券が目標株価を1240円に引き上げ、投資判断「Buy」継続／新興市場スナップショット 9/ 9 09:30
- バーチャレク 大幅に反発、「SFA営業プロセス改善パッケージ」の提供開始／新興市場スナップショット 9/ 8 13:24
- ライフネット 年初来高値、8月末の保有契約の年換算保険料13％増、単月の新契約も21％増／新興市場スナップショット 9/ 8 13:10
- ハウテレビジョン ストップ高買い気配、23年1月期第2四半期は営業黒字に転換、進捗率75％／新興市場スナップショット 9/ 8 13:00