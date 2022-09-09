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NY外為：ドル底堅く推移、パウエルFRB議長がジャクソンホールのタカ派姿勢維持
記事提供元：フィスコ
*00:23JST NY外為：ドル底堅く推移、パウエルFRB議長がジャクソンホールのタカ派姿勢維持
NY外為市場でドル買いが再開した。ドル指数は110.24まで上昇後も110前後で底堅い。ドル・円は144円00銭で推移。ユーロ・ドルは欧州中央銀行（ECB）が歴史上で最大となる75BPの利上げを決定後、一時1.0029ドルまで上昇したのち、再びパリティを割り込み0.9966ドルで推移した。ポンド・ドルは1.1561ドルの高値から1.1461ドルまで反落した。
米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が8日に開催されたCato研究所での質疑応答において、ジャクソンホールのタカ派姿勢を維持したため9月連邦公開市場委員会（FOMC）での75BPの利上げ確率が再び上昇。米国債相場も反落。10年債利回りは3.28％、2年債利回りは3.4994％まで上昇した。《KY》
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