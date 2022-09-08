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東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほか空運業、医薬品、電気機器、化学工業なども上昇。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 精密機器 ／ 10,821.34 ／ 3.57
2. 空運業 ／ 212.33 ／ 3.00
3. 医薬品 ／ 3,325.01 ／ 2.83
4. 電気機器 ／ 3,365.63 ／ 2.68
5. 化学工業 ／ 2,073.53 ／ 2.58
6. 機械 ／ 2,222.32 ／ 2.56
7. 海運業 ／ 1,120.45 ／ 2.46
8. 繊維業 ／ 615.2 ／ 2.40
9. 小売業 ／ 1,368.34 ／ 2.39
10. ガラス・土石製品 ／ 1,138.2 ／ 2.39
11. 水産・農林業 ／ 514.92 ／ 2.39
12. パルプ・紙 ／ 448.7 ／ 2.37
13. 金属製品 ／ 1,207.35 ／ 2.29
14. 情報・通信業 ／ 4,875.33 ／ 2.28
15. 銀行業 ／ 161.72 ／ 2.21
16. その他製品 ／ 3,744.2 ／ 2.13
17. サービス業 ／ 2,540.34 ／ 2.02
18. 輸送用機器 ／ 3,466.87 ／ 1.95
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,190.8 ／ 1.80
20. ゴム製品 ／ 3,647.51 ／ 1.77
21. 食料品 ／ 1,779.45 ／ 1.77
22. 建設業 ／ 1,173.5 ／ 1.76
23. 卸売業 ／ 2,140.76 ／ 1.71
24. 非鉄金属 ／ 1,046.3 ／ 1.63
25. その他金融業 ／ 714.55 ／ 1.62
26. 陸運業 ／ 1,888.62 ／ 1.42
27. 電力・ガス業 ／ 380.47 ／ 1.39
28. 証券業 ／ 362.37 ／ 1.33
29. 鉄鋼 ／ 484.55 ／ 1.22
30. 保険業 ／ 1,301.2 ／ 0.69
31. 不動産業 ／ 1,528.46 ／ 0.58
32. 石油・石炭製品 ／ 1,198.27 ／ 0.07
33. 鉱業 ／ 429.87 ／ -0.70《FA》
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