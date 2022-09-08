*15:37JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ

精密機器が上昇率トップ。そのほか空運業、医薬品、電気機器、化学工業なども上昇。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほかの下落はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 精密機器 ／ 10,821.34 ／ 3.57

2. 空運業 ／ 212.33 ／ 3.00

3. 医薬品 ／ 3,325.01 ／ 2.83

4. 電気機器 ／ 3,365.63 ／ 2.68

5. 化学工業 ／ 2,073.53 ／ 2.58

6. 機械 ／ 2,222.32 ／ 2.56

7. 海運業 ／ 1,120.45 ／ 2.46

8. 繊維業 ／ 615.2 ／ 2.40

9. 小売業 ／ 1,368.34 ／ 2.39

10. ガラス・土石製品 ／ 1,138.2 ／ 2.39

11. 水産・農林業 ／ 514.92 ／ 2.39

12. パルプ・紙 ／ 448.7 ／ 2.37

13. 金属製品 ／ 1,207.35 ／ 2.29

14. 情報・通信業 ／ 4,875.33 ／ 2.28

15. 銀行業 ／ 161.72 ／ 2.21

16. その他製品 ／ 3,744.2 ／ 2.13

17. サービス業 ／ 2,540.34 ／ 2.02

18. 輸送用機器 ／ 3,466.87 ／ 1.95

19. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,190.8 ／ 1.80

20. ゴム製品 ／ 3,647.51 ／ 1.77

21. 食料品 ／ 1,779.45 ／ 1.77

22. 建設業 ／ 1,173.5 ／ 1.76

23. 卸売業 ／ 2,140.76 ／ 1.71

24. 非鉄金属 ／ 1,046.3 ／ 1.63

25. その他金融業 ／ 714.55 ／ 1.62

26. 陸運業 ／ 1,888.62 ／ 1.42

27. 電力・ガス業 ／ 380.47 ／ 1.39

28. 証券業 ／ 362.37 ／ 1.33

29. 鉄鋼 ／ 484.55 ／ 1.22

30. 保険業 ／ 1,301.2 ／ 0.69

31. 不動産業 ／ 1,528.46 ／ 0.58

32. 石油・石炭製品 ／ 1,198.27 ／ 0.07

33. 鉱業 ／ 429.87 ／ -0.70《FA》