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いすゞ自動車 急伸、円安やタイでの増産見込んで目標株価引き上げ
記事提供元：フィスコ
*14:18JST いすゞ自動車---急伸、円安やタイでの増産見込んで目標株価引き上げ
いすゞ＜7202＞は急伸。東海東京証券は投資判断を「アウトパフォーム」で継続とした一方、目標株価を2000円から2280円へと引き上げた。第1四半期実績や事業環境をふまえて業績予想を上方修正。生産の余力が限られている問題からグローバル販売台数の前提は据え置き。一方、為替前提を米ドル125円→135円、タイバーツ3.60円→3.80円へと変更。23年3月期は、原材料高騰や不安定な国内生産下ながらも、堅調なタイでのピックアップ増産や保有ビジネスの収益増、経費抑制効果を見込み、営業利益2600億円と、会社計画2000億円を大幅に超過すると予想している。《YN》
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