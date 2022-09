映画『EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE』カンフー×マルチバースが人類を救う？感涙のアドベンチャー

映画『EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE』(原題)が、2023年3月に公開される。

■カンフー×マルチバースが全人類を救う?

『EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE』は「カンフー」と「マルチバース」の融合が全人類を救う…という感涙のアドベンチャー。主人公エブリンが夫とともにマルチバースにトリップ。「全宇宙に悪がはびこっている。止められるのは君しかいない」と告げられ、蔓延する悪と戦うべく立ち上がる…というストーリーだ。キーアイテムは、グーグルアイ(ギョロ目)だそう。

主人公・エブリン

破産寸前のコインランドリーを経営する中国系アメリカ人。国税庁の監査官に厳しい追及を受けている。

ウェイモンド

エブリンの夫。優しいのだが、気の弱さが難点。

■A24史上No.1ヒット

『ムーンライト』『ミッドサマー』『レディ・バード』など良質な作品で数々の受賞レースを席巻してきた配給スタジオA24が贈る『EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE』。批評家、観客ともに評価が高く、口コミでも広がり、全世界興収は1億ドル(2022年7月地点)。A24の中でも、史上No.1ヒットを記録しした。

作品詳細

原題:EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

監督:ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート

出演:ミシェル・ヨー、キー・ホイ・クァン、ステファニー・スー、ジェイミー・リー・カーティス