タスキ　大幅に続伸、東京都千代田区の販売用不動産を売却、売却価格は9.19億円以上／新興市場スナップショット

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大幅に続伸。東京都千代田区の販売用不動産（IoTレジデンス）の売却すると発表している。延床面積は597.45平方メートル。売却価格は21年9月期売上高91.90億円の10％相当額以上。売却益は21年9月期の経常利益11.12億円及び純利益7.94億円の30％相当額以上を見込んでいる。売上計上は22年9月期の見込みで、業績修正が必要となった場合は速やかに開示するとしている。《ST》