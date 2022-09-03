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前日に動いた銘柄 part1 クルーズ、ダイオーズ、メルカリ、など

2022年9月3日 07:15

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記事提供元：フィスコ

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 クルーズ、ダイオーズ、メルカリ、など
銘柄名<コード>2日終値⇒前日比
クルーズ＜2138＞ 802 +102
GameFi分野への本格参入を発表。
ゲーム事業で培ったノウハウをもとにブロックチェーンゲームの企画・開発を開始。

内田洋行＜8057＞ 4560 -240
今期連続2ケタ営業減益見通しをネガティブ視。

泉州電業＜9824＞ 5350 -300
第3四半期累計の営業利益62％増も通期予想修正なく売り手掛かりに。

ペルセウス＜4882＞ 421 -15
富士フイルムが保有株を一部売却。

アーキテクツSJ＜6085＞ 672 +100
5日線、25日線、75日線、200日線を一気に上回り先高期待高まる。

ジェイテック＜2479＞ 200 -16
25日線、75日線、200日線を一気に下回り見切り売りも。

ダイオーズ＜4653＞ 1497 +187
TOB価格1500円でMBOを実施へ。

H2Oリテイル＜8242＞ 1025 +38
8月月次売上高の拡大を高評価。

メルカリ＜4385＞ 2329 +137
みずほ証券では買い推奨継続で5200円目標。

Link−U＜4446＞ 807 +26
Hashpaletteのゲームトークン上場が刺激か。

三越伊勢丹＜3099＞ 1128 +22
8月百貨店販売の順調な拡大を評価。

ギフティ＜4449＞ 2090 +45
百貨店各社の販売好調なども材料視か。

J．フロント　リテイリング＜3086＞ 1139 +23
他の百貨店株同様に8月の販売拡大を好感。

FPG＜7148＞ 1291 +52
新規大型案件の受注を発表。

新日本科学＜2395＞ 2273 -115
材料は明らかでないが高値圏での見切り売りが優勢に。

丸和運輸機関＜9090＞ 1567 -96
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を格下げ。

東邦チタニウム＜5727＞ 2118 -121
資源関連株全般軟化の流れに押される。

KeePer技研＜6036＞ 3815 -260
8月既存店増収率は前月比で低下。

菱洋エレクトロ＜8068＞ 2375 -203
1日は上方修正や増配を受けて急伸も。

東京製鐵＜5423＞ 1366 -71
自己株式の取得終了を発表。

ネクソン<3659> 2657 -84
寄り付きから売りが優勢も特に材料は観測されず。

日本電波工業<6779> 1510 -48
高値圏で利食い売りが優勢の形に。《FA》

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