生化学工業の自社株買いは8月末までで上限株数の47%を取得

■期間は5月16日から12月30日まで、積極的な取得との見方

生化学工業<4548>(東証プライム)は9月1日、取得株数200万株(自己株式を除く発行済株式総数の3.56%)、取得総額15億円を各上限として実施している自己株式取得(自社株買い:2022年5月16日から同年12月30日までの予定)について、8月31日時点での累計取得株数・および取得に要した金額は、各々93万7000株、7億8273万6000円と発表した。取得上限株数の47%に達し、積極的な取得との見方が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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