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9/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 9/2
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（31656.42、+145.99）
・シカゴ日経先物は上昇（27785、大阪比+155）
・1ドル＝140.10-20円
・VIX指数は低下（25.56、-0.31）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（27661.47、-430.06）
・ナスダック総合指数は下落（11785.13、-31.08）
・SOX指数は下落（2625.95、-51.44）
・米原油先物は下落（86.61、-2.94）
・米長期金利は上昇
・国内コロナ感染者が急増
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀営業毎旬報告（8月31日）
・マネタリーベース（8月）
・独貿易統計（7月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（8月）
・ユーロ圏生産者物価指数（7月）
・ブラジル鉱工業生産（7月）
・米非農業部門雇用者数（8月）
・米失業率（8月）
・米平均時給（8月）
・米製造業受注（7月）
・独IFA/国際コンシューマ・エレクトロニクス展（6日まで）
・英保守党党首選、党員投票締め切り（結果発表は5日）
・ベトナムは休場
・中国抗日戦争記念日（3日）《ST》
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