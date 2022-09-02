*08:37JST 9/2

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31656.42、+145.99）

・シカゴ日経先物は上昇（27785、大阪比+155）

・1ドル＝140.10-20円

・VIX指数は低下（25.56、-0.31）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（27661.47、-430.06）

・ナスダック総合指数は下落（11785.13、-31.08）

・SOX指数は下落（2625.95、-51.44）

・米原油先物は下落（86.61、-2.94）

・米長期金利は上昇

・国内コロナ感染者が急増

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀営業毎旬報告（8月31日）

・マネタリーベース（8月）

・独貿易統計（7月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（8月）

・ユーロ圏生産者物価指数（7月）

・ブラジル鉱工業生産（7月）

・米非農業部門雇用者数（8月）

・米失業率（8月）

・米平均時給（8月）

・米製造業受注（7月）

・独IFA/国際コンシューマ・エレクトロニクス展（6日まで）

・英保守党党首選、党員投票締め切り（結果発表は5日）

・ベトナムは休場

・中国抗日戦争記念日（3日）《ST》