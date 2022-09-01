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メディア　大幅に反落、バーチャルシェアハウス型マッチングアプリをリリースも材料出尽くし／新興市場スナップショット

2022年9月1日 13:46

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記事提供元：フィスコ

*13:46JST ＜3815＞ メディア 402 -64
大幅に反落。完全子会社のXsquareからバーチャルシェアハウス型マッチングアプリ「OneRoof（ワンルーフ）」（iOS版）をリリースしたと発表している。Android版は近日中にリリースする予定。OneRoofは男女複数人が共同生活を送る団体制のマッチングアプリ。ただ、当初は5月中にリリースを予定していたもので、今回のリリース実施を受けて材料出尽くし感が広がっているようだ。《ST》

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