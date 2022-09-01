関連記事
メディア 大幅に反落、バーチャルシェアハウス型マッチングアプリをリリースも材料出尽くし／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:46JST ＜3815＞ メディア 402 -64
大幅に反落。完全子会社のXsquareからバーチャルシェアハウス型マッチングアプリ「OneRoof（ワンルーフ）」（iOS版）をリリースしたと発表している。Android版は近日中にリリースする予定。OneRoofは男女複数人が共同生活を送る団体制のマッチングアプリ。ただ、当初は5月中にリリースを予定していたもので、今回のリリース実施を受けて材料出尽くし感が広がっているようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- キッズバイオ 大幅に反発、ニコンとの契約に基づく乳歯歯髄幹細胞マスターセルバンクの構築完了／新興市場スナップショット 9/ 1 13:33
- 霞ヶ関キャピタル 大幅に続伸、三井物産デジタル・アセットマネジメントと共同で私募ファンド受託／新興市場スナップショット 9/ 1 13:15
- ジーニー 大幅に3日続伸、ピー・プランニングと連携開始、交差点大型ビジョンの広告枠買い付け／新興市場スナップショット 9/ 1 09:55
- スマレジ 大幅に反発、クラウドPOSレジ「スマレジ」の累積取扱高が5兆円突破／新興市場スナップショット 9/ 1 09:43
- トリプルアイズ 大幅に3日続伸、アクリートと業務提携、顔認証と携帯電話番号認証を組み合わせ／新興市場スナップショット 9/ 1 09:34