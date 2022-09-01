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グッドスピード　行使価額修正条項付第3回新株予約権の大量行使及び月間行使状況を発表

2022年9月1日 12:42

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記事提供元：フィスコ

*12:42JST グッドスピード---行使価額修正条項付第3回新株予約権の大量行使及び月間行使状況を発表
グッドスピード＜7676＞は8月31日、2021年12月3日に発行した第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予約権に関する、2022年8月1日から2022年8月31日までの期間における大量行使及び2022年8月における月間行使状況について発表した。

8月に669個(発行総数の10.62％)が行使され、6万6900株が交付された。月末時点における、未行使の新株予約権の数は3,589個で、累計行使新株予約権の数は2,711個、累計行使比率は43.03％。特に8月後半に、大量行使が多く行われたと発表している。《ST》

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