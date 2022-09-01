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ジーニー 大幅に3日続伸、ピー・プランニングと連携開始、交差点大型ビジョンの広告枠買い付け／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:55JST ＜6562＞ ジーニー 1196 +68
大幅に3日続伸。国産デジタル屋外広告プラットフォーム「GENIEE DOOH」が広告のメディアプランニングや制作などを手掛けるピー・プランニング（東京都港区）と新たに連携を開始すると発表している。東京都内の複数の交差点の大型ビジョン「秋葉原 ラジ館ビジョン」「池袋 MEDビジョン」「上野 HAZ AMEYOKO」「武蔵境 QuOluaビジョン」でのDOOH広告枠買い付けが可能になる。《ST》
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