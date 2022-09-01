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NY金：続落で1726.20ドル、換金目的の売りが続く
記事提供元：フィスコ
*07:30JST NY金：続落で1726.20ドル、換金目的の売りが続く
NY金先物12月限は続落（COMEX金12月限終値：1726.20 ↓10.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-10.10ドルの1726.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1720.60ドル-1738.00ドル。アジア市場で1738.00ドルまで買われたが、換金目的の売りは続いており、ロンドン市場で1720.60ドルまで反落。ただ、ユーロの値動きを意識して売りは縮小し、通常取引終了後の時間外取引では1722ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》
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