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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
*15:36JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、卸売業、海運業、鉄鋼なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか保険業、陸運業、サービス業、ガラス・土石製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 213.96 ／ 1.23
2. 保険業 ／ 1,303.56 ／ 1.04
3. 陸運業 ／ 1,918.24 ／ 0.98
4. サービス業 ／ 2,582.11 ／ 0.97
5. ガラス・土石製品 ／ 1,125.64 ／ 0.50
6. 輸送用機器 ／ 3,483.89 ／ 0.28
7. 水産・農林業 ／ 523.07 ／ 0.16
8. その他金融業 ／ 717.65 ／ 0.13
9. 証券業 ／ 363.94 ／ 0.05
10. 機械 ／ 2,219.49 ／ -0.03
11. その他製品 ／ 3,710.98 ／ -0.25
12. 電気機器 ／ 3,395.95 ／ -0.29
13. 金属製品 ／ 1,208.62 ／ -0.29
14. 医薬品 ／ 3,290.23 ／ -0.29
15. ゴム製品 ／ 3,686.33 ／ -0.34
16. 精密機器 ／ 10,534.42 ／ -0.35
17. 情報・通信業 ／ 4,852.51 ／ -0.46
18. 電力・ガス業 ／ 387.24 ／ -0.51
19. 食料品 ／ 1,792.97 ／ -0.52
20. 小売業 ／ 1,361.62 ／ -0.53
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,191.56 ／ -0.59
22. 建設業 ／ 1,158.97 ／ -0.60
23. 化学工業 ／ 2,069.76 ／ -0.61
24. 繊維業 ／ 615.01 ／ -0.63
25. 銀行業 ／ 160.05 ／ -0.63
26. 非鉄金属 ／ 1,047.1 ／ -0.72
27. パルプ・紙 ／ 450.89 ／ -0.78
28. 不動産業 ／ 1,523.99 ／ -0.83
29. 鉄鋼 ／ 482.87 ／ -0.91
30. 海運業 ／ 1,234.13 ／ -1.22
31. 卸売業 ／ 2,181.69 ／ -1.24
32. 石油・石炭製品 ／ 1,246.13 ／ -2.82
33. 鉱業 ／ 460.2 ／ -3.16《FA》
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