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トミタ電機 一時急伸、業績上方修正で上半期営業益は倍増へ
記事提供元：フィスコ
*13:48JST トミタ電機---一時急伸、業績上方修正で上半期営業益は倍増へ
トミタ電機＜6898＞は一時急伸。前日に業績予想の上方修正を発表。上半期営業利益は従来の0.5億円から1.7億円、前年同期比2倍に、通期では1.3億円から2.4億円、前期比90.6％増にそれぞれ引き上げている。国内市場の半導体製造装置向け並びに産業機器向けの需要が引き続き堅調に推移しているほか、中国市場におけるEV向けの需要が増加しているもよう。第1四半期決算から上振れは想定されてたため、高寄り後はやや伸び悩む動き。《YN》
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