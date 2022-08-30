関連記事
8/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 8/30
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経先物は上昇（28035、大阪比+125）
・米原油先物は上昇（97.01、+3.95）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（27878.96、-762.42）
・NYダウは下落（32098.99、-184.41）
・ナスダック総合指数は下落（12017.67、-124.04）
・1ドル＝138.70-80円
・SOX指数は下落（2744.50、-53.94）
・VIX指数は上昇（26.21、+0.65）
・米長期金利は上昇
・国内コロナ感染者が急増
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・2月決算銘柄は中間配当など権利落ち
・有効求人倍率（7月）
・失業率（7月）
・貿易統計（8月上旬）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）
・ユーロ圏景況感指数（8月）
・ブラジル・FGVインフレIGPM（8月）
・独消費者物価指数（8月）
・カナダ経常収支（4-6月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（6月）
・米FHFA住宅価格指数（6月）
・米JOLT求人件数（7月）
・米消費者信頼感指数（8月）
・米ニューヨーク連銀総裁が講演
・イタリア5年物と10年物の国債入札
・非公式欧州外相会合（31日まで）
・ロシア軍事演習「ボストーク2022」（9月5日まで）、中国軍も参加
・百度、HPインク、ベスト・バイ、中国工商銀行、中国銀行、中国建設銀行など決算
発表
・トルコは休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、米JOLT求人件数など 8/30 06:30
- 8/29の強弱材料 8/29 08:27
- 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、景気一致指数、欧非公式欧州連合(欧)防衛相会合など 8/29 06:30
- 8/26の強弱材料 8/26 08:22
- 今日の注目スケジュール：東京CPI、米個人所得、米個人消費支出など 8/26 06:30