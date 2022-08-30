*08:29JST 8/30

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は上昇（28035、大阪比+125）

・米原油先物は上昇（97.01、+3.95）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（27878.96、-762.42）

・NYダウは下落（32098.99、-184.41）

・ナスダック総合指数は下落（12017.67、-124.04）

・1ドル＝138.70-80円

・SOX指数は下落（2744.50、-53.94）

・VIX指数は上昇（26.21、+0.65）

・米長期金利は上昇

・国内コロナ感染者が急増

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・2月決算銘柄は中間配当など権利落ち

・有効求人倍率（7月）

・失業率（7月）

・貿易統計（8月上旬）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）

・ユーロ圏景況感指数（8月）

・ブラジル・FGVインフレIGPM（8月）

・独消費者物価指数（8月）

・カナダ経常収支（4-6月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（6月）

・米FHFA住宅価格指数（6月）

・米JOLT求人件数（7月）

・米消費者信頼感指数（8月）

・米ニューヨーク連銀総裁が講演

・イタリア5年物と10年物の国債入札

・非公式欧州外相会合（31日まで）

・ロシア軍事演習「ボストーク2022」（9月5日まで）、中国軍も参加

・百度、HPインク、ベスト・バイ、中国工商銀行、中国銀行、中国建設銀行など決算

発表

・トルコは休場《ST》