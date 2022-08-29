*23:46JST 【市場反応】米8月ダラス連銀製造業活動指数、4カ月連続のマイナスもドル買い根強く

米8月ダラス連銀製造業活動指数は‐12.9となった。4カ月連続のマイナスで予想も下回った。

予想を下回る結果も米国債相場は連邦準備制度理事会（FRB）の積極的な利上げを織り込み軟調。10年債利回りは3.12％まで上昇した。ドル買いも再燃し、ドル・円は138円25銭から138円61銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0020ドルから1.0000ドルへ反落した。

【経済指標】

・米・8月ダラス連銀製造業活動指数：‐12.9（予想：-12.2、7月：-22.6）《KY》