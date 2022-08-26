*16:45JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は149円62銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年9月限

寄付149円68銭 高値149円71銭 安値149円59銭 引け149円62銭

売買高総計11384枚

2年 439回 -0.090％

5年 153回 0.010％

10年 367回 0.215％

20年 181回 0.840％

債券先物9月限は、149円68銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の低下を受けて買いが先行し、149円71銭まで上げた。その後、今晩のパウエル米FRB議長講演に向けた根強い警戒感から売りが優勢になり、149円59銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は3.39％、10年債は3.07％、30年債は3.28％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は1.34％、英国債は2.62％、オーストラリア10年債は3.57％、NZ10年債は3.85％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・7月個人所得（前月比予想：+0.6％、6月：+0.6％）

・21:30 米・7月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.5％、6月：+1.1％）

・21:30 米・7月コアPCE価格指数（前年比予想：+4.7％、6月：+4.8％）

・21:30 米・7月卸売在庫速報値（前月比予想：+1.3％、6月：+1.8％）

・23:00 米・8月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：55.4、速報値：55.1）

・23:00 パウエル米FRB議長講演（経済見通し、ジャクソンホール）《KK》