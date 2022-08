DISH//新曲「Replay」NHK全国学校音楽コンクールの課題曲、北村匠海が作詞

北村匠海がボーカルを務めるDISH//(ディッシュ)の新曲「Replay」が、2022年8月26日(金)に配信リリース、10月5日(水)にCD発売。

■NHK全国学校音楽コンクールに新曲「Replay」を書き下ろし

DISH//の新曲「Replay」は、『第89回 「NHK全国学校音楽コンクール」中学校の部 課題曲』として制作された楽曲。DISH//が作曲に携わり、Vo/Gt北村匠海が作詞を手掛けた。“リプレイ”できない今この瞬間、愛おしいあの日々を、抱きしめながら未来に向かっていこう、というメッセージを込めた一曲となっている。

■CDシングル『Replay』も発売

新曲は、15枚目のCDシングル『Replay』としても発売。販売形態は、初回生産限定 Blu-ray盤、初回生産限定 DVD盤、通常盤の3タイプだ。

■初回限定盤にはライブ&コラボ映像付き

Blu-ray&DVDには、2021年12月に、DISH//の結成10周年を記念して行われた「DISH// 10th Anniversary Live」ファイナル公演のMCを含む全楽曲とともに、マカロニえんぴつ・はっとりやOKAMOTO'S(オカモトズ)、あいみょんとのコラボレーション映像を収録。また、三方背ケース&デジパック仕様のパッケージの中には、撮りおろしビジュアルカードを10枚封入する。

■【詳細】

■DISH// 新曲「Replay」

先行配信日:2022年8月26日(金)

CD発売日:10月5日(水)

・初回生産限定 Blu-ray盤 CD+Blu-ray 8,700円

・初回生産限定 DVD盤 CD+DVD 7,600円

・通常盤 CD only 1,000円

<CD収録曲> ※3形態共通

1. Replay

2. Replay - instrumental -

<特典映像> ※初回生産限定DVD/Blu-ray盤 共通

DISH// 10th Anniversary Live

-DAY3 / FINAL(2021.12.18)

No.1

ルーザー

Shout it out

皿に走れ!!!!

TENKOUSEI

HIGH-VOLTAGE DANCER

NOT FLUNKY

ありのまんまが愛しい君へ

Loop.

Starting Over

DAWN

猫

It's alright

I Can Hear

FLAME

Seagull

沈丁花

猫 (Acoustic ver.) / DISH//×あいみょん

揺れてゆく

B-BOY

愛の導火線

-Special Movie

僕らが強く。 / DISH//×はっとり (マカロニえんぴつ) - DAY1(2021.12.16)

僕たちがやりました / DISH//×OKAMOTO’S - DAY2(2021.12.17)