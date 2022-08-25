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メディカルN　大幅に続伸、第2類医薬品「デンター漢方錠」を開発・販売、歯ぎしりなどに効果／新興市場スナップショット

2022年8月25日 09:54

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記事提供元：フィスコ

*09:54JST ＜3645＞ メディカルN 457 +16
大幅に続伸。連結子会社のノーエチ薬品（大阪府松原市）と共同で「デンター漢方錠」を開発・販売したと発表している。口腔周りから全身の健康を導くプラットフォーマー戦略の一環。漢方処方「抑肝散」配合の第2類医薬品で、ストレスによる自律神経のアンバランスを整え、神経の高ぶりからくる不眠症や神経症を緩和する。歯ぎしりのほか、不眠症や神経症、更年期障害などに効果・効能があるとしている。《ST》

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