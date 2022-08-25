*08:13JST 8/25

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（32969.23、+59.64）

・ナスダック総合指数は上昇（12431.53、+50.23）

・シカゴ日経先物は上昇（28460、大阪比+140）

・1ドル＝137.00-10円

・SOX指数は上昇（2866.18、+1.87）

・VIX指数は下落（22.82、-1.29）

・米原油先物は上昇（94.89、+1.15）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（28313.47、-139.28）

・米長期金利は上昇

・国内コロナ感染者が急増

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・企業向けサービス価格指数（7月）

・外食売上高（7月）

・月例経済報告（8月）

・沖縄県知事選告示

・NZ小売売上高（4-6月）

・韓国中央銀行が政策金利発表

・独GDP改定値（4-6月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・独IFO企業景況感指数（8月）

・ブラジルFGV消費者信頼感（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米GDP改定値（4-6月）

・米企業利益（4-6月）

・米7年物国債入札

・米カンザスシティー連銀主催の国際経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」（2

7日まで）

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（7月21日会合）

・米テスラが株式分割調整後ベースの取引開始《ST》