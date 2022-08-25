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8/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:13JST 8/25
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（32969.23、+59.64）
・ナスダック総合指数は上昇（12431.53、+50.23）
・シカゴ日経先物は上昇（28460、大阪比+140）
・1ドル＝137.00-10円
・SOX指数は上昇（2866.18、+1.87）
・VIX指数は下落（22.82、-1.29）
・米原油先物は上昇（94.89、+1.15）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（28313.47、-139.28）
・米長期金利は上昇
・国内コロナ感染者が急増
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・企業向けサービス価格指数（7月）
・外食売上高（7月）
・月例経済報告（8月）
・沖縄県知事選告示
・NZ小売売上高（4-6月）
・韓国中央銀行が政策金利発表
・独GDP改定値（4-6月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・独IFO企業景況感指数（8月）
・ブラジルFGV消費者信頼感（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米GDP改定値（4-6月）
・米企業利益（4-6月）
・米7年物国債入札
・米カンザスシティー連銀主催の国際経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」（2
7日まで）
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（7月21日会合）
・米テスラが株式分割調整後ベースの取引開始《ST》
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