関連記事
NY外為：ドル・円137円台で高止まり、米5年債入札も不調、2年債に続き
記事提供元：フィスコ
*02:38JST NY外為：ドル・円137円台で高止まり、米5年債入札も不調、2年債に続き
米財務省は450億ドル規模の5年債入札を実施した。
結果で、最高落札利回りは3.23％と、テイルはプラス1BP。前6回入札平均の0.5BPを上回った。
応札倍率は2.3倍と、前6回入札平均の2.44倍を下回り需要は低調。
外国中銀を含む間接入札者の落札比率は61.18％と6カ月平均の63％を下回った。
2年債に続き5年債入札も低調で米国債相場は続落。米10年債利回りは3.124％まで上昇した。
ドル・円は137円05-10銭の高値圏で推移した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [ドル・円通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いさらに強まる 8/25 01:35
- 【市場反応】米7月中古住宅販売成約指数、予想程落ち込まずドル上昇 8/24 23:22
- 【市場反応】米7月耐久財受注、コア資本財受注・出荷が予想上振れ景気への懸念が緩和、ドル買い再燃 8/24 22:00
- 日経平均テクニカル:5日続落、パラボリックが陰転 8/24 18:15
- 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、下押し圧力も米引締期待でドル買い継続 8/24 17:25