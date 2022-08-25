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NY外為：ドル・円137円台で高止まり、米5年債入札も不調、2年債に続き

2022年8月25日 02:38

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記事提供元：フィスコ

*02:38JST NY外為：ドル・円137円台で高止まり、米5年債入札も不調、2年債に続き
米財務省は450億ドル規模の5年債入札を実施した。
結果で、最高落札利回りは3.23％と、テイルはプラス1BP。前6回入札平均の0.5BPを上回った。

応札倍率は2.3倍と、前6回入札平均の2.44倍を下回り需要は低調。
外国中銀を含む間接入札者の落札比率は61.18％と6カ月平均の63％を下回った。

2年債に続き5年債入札も低調で米国債相場は続落。米10年債利回りは3.124％まで上昇した。

ドル・円は137円05-10銭の高値圏で推移した。《KY》

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