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デジプラ　大幅に3日続伸、NFTデジタルギフトの提供を引き続き材料視、法人ギフト市場へ進出／新興市場スナップショット

2022年8月24日 14:47

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記事提供元：フィスコ

*14:47JST ＜3691＞ デジプラ 994 +16
大幅に3日続伸。22日にデジタルギフトサービス「デジタルギフト」で、NFTデジタルギフトの提供を開始すると発表し、引き続き買い材料視されている。企業のファンマーケティングを支援するNFTデジタルギフトを提供することで、企業ノベルティのDXを推進する。来期以降の事業成長を見据え、NFTを活用したサービス展開で約2兆円とされる法人ギフト市場への進出を目指す。《ST》

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