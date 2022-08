マイカ・ルブテ、最新アルバム『Lucid Dreaming』を歌＆アナログシンセのみで再構築

マイカ・ルブテ(Maika Loubté)の最新アルバム『Lucid Dreaming: Synthesized Symphony(ルシッドドリーミング シンセサイズドシンフォニー)』が、2022年8月31日(水)に配信リリース。

■アルバム『Lucid Dreaming』のリワーク版

マイカ・ルブテは、2016年からソロ名義で活動をスタートしているシンガーソングライター/プロデューサー/DJ。今回は、最新アルバム『Lucid Dreaming』を、歌とアナログシンセサイザーのみで再構築したリワークアルバム『Lucid Dreaming: Synthesized Symphony』をデジタルリリースする。

■歌&アナログシンセサイザーのみで再構築

『Lucid Dreaming: Synthesized Symphony』は、"もしアルバムの楽曲がアナログシンセサイザーだけで構成されていたら?"というマイカ・ルブテの探求心をもとに誕生したもの。原曲のアレンジ要素を全て削ぎ落とし、ボーカルとアナログシンセサイザーのみで構成した、実験的なアルバムだ。

収録曲の中には、一発録りの弾き語りも。アナログシンセサイザーを録音する際に生じてしまったノイズも、意図的に残した。あたたかみのあるシンセサイザーの音色が心地よく、原曲のメロディーの美しさを堪能することができる。

なお、ミックスとマスタリングは、マイカ・ルブテのライブのサポートメンバーであるSountrive(サウントライブ)が手掛けた。

■『Lucid Dreaming』LPレコードも同日発売

また、同日には、原作版のアルバム『Lucid Dreaming』がLPレコードとしても発売される。

<Maika Loubté コメント>

全楽曲0からミックスまで作り上げたアルバムの音を、ヴォーカルとアナログシンセだけで再構築するというのは、以前からやってみたかったことで、興味本位で自分からはじめた挑戦でした。はじめたはいいけど完成まで持っていくのは想像以上に大変でした。私が参加していたシンセカルテット「Hello, Wendy!」の存在も、いまは活動休止中ですがこの実験を後押ししてくれました。「聴いてみたい」という欲望のままに今年2月ごろ毎日スタジオに籠もってシンセばっかり一人で録って、変態だったなと思います。修行のようでもありましたが納得のいくものができました。

【詳細】



■マイカ・ルブテ 最新アルバム『Lucid Dreaming: Synthesized Symphony』

配信日:2022年8月31日(水)

<収録曲>

1. Introduction

2. Flower In The Dark [Synthesized]

3. Mist [Synthesized]

4. It’s So Natural [Synthesized]

5. Spider Dancing [Synthesized]

6. Demo CD-R From The Dead [Synthesized]

7. 5AM [Synthesized]

8. Kids On The Stage [Synthesized]

9. Show Me How [Synthesized]

10. Lucid Dreaming [Synthesized]

11. System [Synthesized]

12. Nagaretari [Synthesized]

13. Zenbu Dreaming [Synthesized]

使用機材:Roland Juno60 / Roland JX-3P / Yamaha Reface CS / UNO-Synth ほか

■マイカ・ルブテ アルバム『Lucid Dreaming』LP

発売日:8月31日(水)