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前日に動いた銘柄 part1 I−ne、日本システム技術、エアトリなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 I−ne、日本システム技術、エアトリなど
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
ニレコ＜6863＞ 985 +37
新型電極シート検査装置を開発と発表。
高島屋＜8233＞ 1511 +49
1日の入国者数の上限を2万人から5万人に緩和の方向で調整と伝わり
百貨店株など動意。
I−ne＜4933＞ 5210 +250
国内証券が目標株価引き上げ。
プレイド＜4165＞ 438 +30
イオングループの「トップバリュコレクション」公式アプリでの支援を開始。
プロレド・パートナーズ＜7034＞ 544 +23
M&A締結前後のコスト削減・経営マネジメントサービスで事業提携。
ソニーグループ＜6758＞ 11535 -395
プレステ過大請求で英国で集団訴訟と伝わる。
ノムラシステムコーポレーション＜3940＞ 155 +30
大企業グループからサブスクビジネス運用支援プロジェクトを受注。
日本システム技術＜4323＞ 2670 +200
1：2の株式分割実施を発表。
オープンドア＜3926＞ 2045 +181
水際対策緩和報道で旅行関連の一角高い。
レアジョブ＜6096＞ 773 +36
第1四半期決算発表後は上値追い続く。
三井松島HD＜1518＞ 3760 +160
石炭価格上昇手掛かりにリバウンド強まる。
ダブル・スコープ＜6619＞ 2311 +101
SBI証券では目標株価を引き上げ。
藤倉コンポジット＜5121＞ 1074 +44
新シャフトの発売発表を引き続き材料視。
石油資源開発＜1662＞ 3890 +120
目標株価引き上げなどによるINPEX上昇が刺激にも。
ギフティ＜4449＞ 1936 +66
売り方の買い戻し主導の展開か。
飯野海運＜9119＞ 858 +35
大手海運株上昇が支援にも。
エアトリ＜6191＞ 2848 +199
旅行関連株高の流れに乗る。
日本航空＜9201＞ 2517 +117
政府が水際対策見直し検討と伝わる。
SREHD＜2980＞ 2761 -192
キャピタル・リサーチの保有比率低下へ。
アイスタイル＜3660＞ 554 -70
足元の株価急伸で過熱警戒感も強まる。
日野自動車<7205> 589 -40
国内向け小型トラックでも不正が発覚。
マネーフォワード<3994> 3330 -250
中小型グロース株の代表格として売り優勢。《FA》
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