*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 I−ne、日本システム技術、エアトリなど

銘柄名<コード>23日終値⇒前日比

ニレコ＜6863＞ 985 +37

新型電極シート検査装置を開発と発表。

高島屋＜8233＞ 1511 +49

1日の入国者数の上限を2万人から5万人に緩和の方向で調整と伝わり

百貨店株など動意。

I−ne＜4933＞ 5210 +250

国内証券が目標株価引き上げ。

プレイド＜4165＞ 438 +30

イオングループの「トップバリュコレクション」公式アプリでの支援を開始。

プロレド・パートナーズ＜7034＞ 544 +23

M&A締結前後のコスト削減・経営マネジメントサービスで事業提携。

ソニーグループ＜6758＞ 11535 -395

プレステ過大請求で英国で集団訴訟と伝わる。

ノムラシステムコーポレーション＜3940＞ 155 +30

大企業グループからサブスクビジネス運用支援プロジェクトを受注。

日本システム技術＜4323＞ 2670 +200

1：2の株式分割実施を発表。

オープンドア＜3926＞ 2045 +181

水際対策緩和報道で旅行関連の一角高い。

レアジョブ＜6096＞ 773 +36

第1四半期決算発表後は上値追い続く。

三井松島HD＜1518＞ 3760 +160

石炭価格上昇手掛かりにリバウンド強まる。

ダブル・スコープ＜6619＞ 2311 +101

SBI証券では目標株価を引き上げ。

藤倉コンポジット＜5121＞ 1074 +44

新シャフトの発売発表を引き続き材料視。

石油資源開発＜1662＞ 3890 +120

目標株価引き上げなどによるINPEX上昇が刺激にも。

ギフティ＜4449＞ 1936 +66

売り方の買い戻し主導の展開か。

飯野海運＜9119＞ 858 +35

大手海運株上昇が支援にも。

エアトリ＜6191＞ 2848 +199

旅行関連株高の流れに乗る。

日本航空＜9201＞ 2517 +117

政府が水際対策見直し検討と伝わる。

SREHD＜2980＞ 2761 -192

キャピタル・リサーチの保有比率低下へ。

アイスタイル＜3660＞ 554 -70

足元の株価急伸で過熱警戒感も強まる。

日野自動車<7205> 589 -40

国内向け小型トラックでも不正が発覚。

マネーフォワード<3994> 3330 -250

中小型グロース株の代表格として売り優勢。《FA》