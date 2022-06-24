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不二電機など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜6654＞ ;不二電機;1061%;35000;0.44;1114;0 ＜9760＞ ;進学会HD;359%;24800;0.58;367;-4 ＜7506＞ ;ハウスローゼ;250%;500;1.11;1678;0 ＜8104＞ ;クワザワHD;227%;31100;0.65;453;1 ＜8013＞ ;ナイガイ;188%;10900;12.64;289;-3 ＜3914＞ ;ＪＩＧ−ＳＡＷ;188%;104100;2.21;6360;270 ＜8068＞ ;菱洋エレク;167%;130100;0.86;2236;38 ＜1619＞ ;建設資材;167%;5;7.28;21095;260 ＜2378＞ ;ルネサンス;161%;89800;1.96;940;3 ＜1433＞ ;ベステラ;154%;35600;1.25;1153;14 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;151%;82200;0.22;1006;7 ＜7678＞ ;あさくま;133%;400;1.69;1525;0 ＜3421＞ ;稲葉製作;126%;23000;0.13;1356;15 ＜9475＞ ;昭文社HD;124%;6300;1.21;370;1 ＜2722＞ ;アイケイ;121%;11900;3.11;504;7 ＜3320＞ ;クロスプラス;121%;6300;1.81;710;21 ＜4406＞ ;新日本理化;121%;122400;3.67;258;-1 ＜1679＞ ;ＮＹダウ;120%;650;0.33;36130;300 ＜3921＞ ;ネオジャパン;113%;41800;2.68;1103;19 ＜3333＞ ;あさひ;110%;40400;1.44;1298;13
[コメント]
不二電機の信用倍率は1倍を下回る売り長の需給状況が継続している。しばらくは安値期日がつづくことから、75日線辺りでの底堅い値動きを続けるようだと、売り方の買い戻しを誘う可能性はありそうだ。《FA》
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