ミニオン×アーティスト・ヴェルディがコラボ、新キャラ「オットー」を描いたパーカーなどUSJ限定で

映画『怪盗グルー』シリーズに登場するミニオンとアーティスト・ヴェルディ(VERDY)によるコラボレーションアイテムが登場。2022年6月24日(金)から30日(木)までユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて先行発売される。

■ミニオンとアーティスト・ヴェルディがコラボ

映画『ミニオンズ フィーバー』の公開を記念した今回のコラボレーション。本作に登場する“新ミニオン”「オットー」と、ヴェルディのオリジナルキャラクター「ヴィック(Vick)」をモチーフにしたウェアや小物を展開する。

パーカーやTシャツ、スケートボードには、「オットー」と「ヴィック」の仲睦まじい姿を描いている。

また、Tシャツとステッカー、ピンバッチがセットになったボックスや、キーホルダーなど、お土産やギフトにもぴったりなアイテムもラインナップする。

■詳細

ミニオン&ヴィック

発売日:2022年6月24日(金)~6月30日(木)

販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内 スタジオスタイル

住所:大阪府大阪市此花区桜島2丁目1-33

価格例:

・スケートボード(2枚セット) 24,200円

・パーカー 23,100円

・キャップ 6,600円

・ロングスリーブ Tシャツ 8,800円

・ジャケット 33,000円

・Tシャツ 7,700円

・BOX付きTシャツセット(ステッカー&ピンバッチ同封) 11,000円

・キーホルダー 2,200円

※7月1日(金)~オンラインにて発売

【問い合わせ先】

インフォメーションセンター

TEL:0570-20-0606

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & TM WBEI. Publishing

Rights © JKR. (s22)

Minions and all related elements and indicia TM & © 2022 Universal Studios. All rights reserved.TM & © Universal

Studios & Amblin Entertainment

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved. © Nintendo