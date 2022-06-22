ジェイック　大幅に続伸、上限1万株の自社株買い、発行済総数の1.1％／新興市場スナップショット

*12:41JST ＜7073＞ ジェイック 2650 +248

大幅に続伸。1万株（0.30億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は1.1％。取得期間は22日から12月21日まで。経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行に加え、M＆Aでの活用などが目的。ジェイックは14日に23年1月期第1四半期（22年2-4月）の営業利益が1.17億円（前年同期実績0.12億円）に拡大したと開示して急騰した後は値を下げていたため、押し目買いも入っているようだ。《ST》