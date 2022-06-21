*23:17JST 【市場反応】米5月中古住宅販売件数、ほぼ2年ぶり低水準もドル堅調推移

全米不動産業者協会（NAR）が発表した5月中古住宅販売件数は541万戸と2020年6月以降ほぼ2年ぶり低水準となった。4月560万戸から減少も予想は小幅上回った。

ドルは堅調。ドル・円は136円25−30銭で高止まり、ユーロ・ドルは1.0560ドルから1.0550ドルへ弱含んだ。

【経済指標】

・米・5月中古住宅販売件数：541万戸（予想：540万戸、4月：560万戸←561万戸）《KY》