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【市場反応】米5月中古住宅販売件数、ほぼ2年ぶり低水準もドル堅調推移
記事提供元：フィスコ
*23:17JST 【市場反応】米5月中古住宅販売件数、ほぼ2年ぶり低水準もドル堅調推移
全米不動産業者協会（NAR）が発表した5月中古住宅販売件数は541万戸と2020年6月以降ほぼ2年ぶり低水準となった。4月560万戸から減少も予想は小幅上回った。
ドルは堅調。ドル・円は136円25−30銭で高止まり、ユーロ・ドルは1.0560ドルから1.0550ドルへ弱含んだ。
【経済指標】
・米・5月中古住宅販売件数：541万戸（予想：540万戸、4月：560万戸←561万戸）《KY》
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