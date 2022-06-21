タメニー　大幅に4日続伸、和歌山県の結婚支援事業企画運営業務を受託／新興市場スナップショット

*09:36JST ＜6181＞ タメニー 137 +21

大幅に4日続伸。和歌山県の結婚支援事業企画運営業務を受託したと発表している。第1回目のイベントは7月開催の予定。婚活イベント開催や広報の実施、イベント参加者向けスキルアップセミナーの実施などを行う。また、イベント参加者専用の相談窓口の設置やカップル成立者への定期調査などを実施するほか、独身者向け結婚支援塾を企画・運営するとしている。《ST》