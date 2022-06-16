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NY外為：ドルまちまち、FOMC結果発表待ち
記事提供元：フィスコ
*01:19JST NY外為：ドルまちまち、FOMC結果発表待ち
NY外為市場でドルは米連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）結果発表を控え、まちまちとなった。ユーロ・ドルは引き続き域内の債務危機を警戒したユーロ売りに1.0385ドルまで下落し安値を更新。ドル・円は朝方発表された住宅関連指標を受けた米債利回りの低下で134円50銭で伸び悩んだ。ポンド・ドルは1.212ドルから1.2053ドルまで下落した。
ダウは162ドル高で推移。米10年債利回りは3.398％まで低下した。《KY》
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