*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、MXSトピクスがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月14日 14:33 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2512＞ 野村外国債H 436550 45582 857.72% -1.28%

＜1656＞ iS米債7 204953 22365.8 816.37% -1.61%

＜3134＞ Hamee 475400 56020 748.63% -10.18%

＜1345＞ 上場Jリート 444600 52720 743.32% -2.72%

＜3475＞ グッドコムA 452300 53700 742.27% 7.67%

＜1766＞ 東建コーポ 151000 21380 606.27% -10.93%

＜2620＞ iS米債13 58088 9453.2 514.48% -0.17%

＜4880＞ セルソース 839200 150080 459.17% 10.76%

＜8079＞ 正栄食 118500 21640 447.60% -7.6%

＜7792＞ コラントッテ 158500 32360 389.80% -5.57%

＜1476＞ iSJリート 577715 125517.6 360.27% -2.78%

＜4431＞ スマレジ 936500 203660 359.84% 16.38%

＜1546＞ NYダウ30 41694 9231.8 351.63% -0.97%

＜7095＞ MacbeeP 162400 42240 284.47% -6.31%

＜1571＞ 日経インバ 10523214 2744209 283.47% 1.58%

＜1488＞* 大和Jリート 123890 33786 266.69% -2.86%

＜2220＞ 亀田菓 83700 24680 239.14% 2.94%

＜6815＞ ユニデンHD 183900 56260 226.88% 5.17%

＜1369＞ DIAM225 18615 5764.2 222.94% -1.74%

＜1486＞ 日興米債ヘ無 23319 7337.6 217.80% -1.63%

<8139> ナガホリ 355000 114460 210.15% -0.8%

<4046> 大阪ソーダ 167000 54500 206.42% 3.11%

<4384> ラクスル 2464200 809800 204.30% -7.77%

<6835> アライドHD 928700 310660 198.94% -0.98%

<2301> 学情 252800 86680 191.65% 2.85%

<4553> 東和薬品 226000 77700 190.86% -7.52%

<6172> メタップス 419300 144660 189.85% -0.85%

<1348>* MXSトピクス 575320 207888 176.75% -1.51%

<4310> DI 71800 26060 175.52% -2.67%

<1343> REITETF 377540 138068 173.44% -2.76%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》