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出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、MXSトピクスがランクイン

2022年6月14日 14:45

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記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、MXSトピクスがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月14日　14:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2512＞ 野村外国債H　　　 　436550 　45582　 857.72% -1.28%
＜1656＞ iS米債7　　　　 　204953 　22365.8　 816.37% -1.61%
＜3134＞ Hamee　　　　 　475400 　56020　 748.63% -10.18%
＜1345＞ 上場Jリート　　　 　444600 　52720　 743.32% -2.72%
＜3475＞ グッドコムA　　　 　452300 　53700　 742.27% 7.67%
＜1766＞ 東建コーポ　　　　 　151000 　21380　 606.27% -10.93%
＜2620＞ iS米債13　　　 　58088 　9453.2　 514.48% -0.17%
＜4880＞ セルソース　　　　 　839200 　150080　 459.17% 10.76%
＜8079＞ 正栄食　　　　　　 　118500 　21640　 447.60% -7.6%
＜7792＞ コラントッテ　　　 　158500 　32360　 389.80% -5.57%
＜1476＞ iSJリート　　　 　577715 　125517.6　 360.27% -2.78%
＜4431＞ スマレジ　　　　　 　936500 　203660　 359.84% 16.38%
＜1546＞ NYダウ30　　　 　41694 　9231.8　 351.63% -0.97%
＜7095＞ MacbeeP　　 　162400 　42240　 284.47% -6.31%
＜1571＞ 日経インバ　　　　 　10523214 　2744209　 283.47% 1.58%
＜1488＞* 大和Jリート　　　 　123890 　33786　 266.69% -2.86%
＜2220＞ 亀田菓　　　　　　 　83700 　24680　 239.14% 2.94%
＜6815＞ ユニデンHD　　　 　183900 　56260　 226.88% 5.17%
＜1369＞ DIAM225　　 　18615 　5764.2　 222.94% -1.74%
＜1486＞ 日興米債ヘ無　　　 　23319 　7337.6　 217.80% -1.63%
<8139> ナガホリ　　　　　 　355000 　114460　 210.15% -0.8%
<4046> 大阪ソーダ　　　　 　167000 　54500　 206.42% 3.11%
<4384> ラクスル　　　　　 　2464200 　809800　 204.30% -7.77%
<6835> アライドHD　　　 　928700 　310660　 198.94% -0.98%
<2301> 学情　　　　　　　 　252800 　86680　 191.65% 2.85%
<4553> 東和薬品　　　　　 　226000 　77700　 190.86% -7.52%
<6172> メタップス　　　　 　419300 　144660　 189.85% -0.85%
<1348>* MXSトピクス　　 　575320 　207888　 176.75% -1.51%
<4310> DI　　　　　　　 　71800 　26060　 175.52% -2.67%
<1343> REITETF　　 　377540 　138068　 173.44% -2.76%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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