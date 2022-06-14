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ストリームM　年初来高値、総括プロデューサーがサウジ文化部長官と会談、アーティスト発掘で議論／新興市場スナップショット

2022年6月14日 13:31

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記事提供元：フィスコ

*13:31JST ＜4772＞ ストリームM 174 +27
年初来高値。ストリームメディアコーポレーションが所属する企業グループを統括する韓国SM ENTERTAINMENTのSoo-Man Lee総括プロデューサーがサウジアラビアのバドル・ビン・アブドラ・ビン・ファルハン・アルサウド文化部長官とサウジのアーティストの発掘で議論したと発表している。サウジ制作会社との協業による映像コンテンツとフェスティバルイベント制作、メタバース都市建設についてのアイデアも話し合ったという。《ST》

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