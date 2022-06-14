サーキュ　大幅に4日ぶり反発、22年7月期第3四半期の営業利益36.5％増、上限8万2600株の自社株買い／新興市場スナップショット

*09:41JST ＜7379＞ サーキュ 2205 +200

大幅に4日ぶり反発。22年7月期第3四半期累計（21年8月-22年4月）の営業利益を前年同期比36.5％増の5.08億円と発表している。外部プロ人材活用の需要が堅調に推移し、利益が拡大した。通期予想は前期比5.7％増の5.12億円で据え置いた。進捗率は99.2％に達している。また、上限8万2600株（1.00億円）の自社株買いを実施する。発行済み株式総数に対する割合は1.0％、取得期間は16日-7月29日。《ST》