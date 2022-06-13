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gumiは一時17%高、ブロックチェーンに係る事業への取組など計5本のリリース発表など好感される
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■シンガポールに子会社を設立
gumi<3903>(東証プライム)は6月13日、大きく出直り、午前10時40分前に17%高の669円(98円高)まで上げた後も強い推移を続け、取引時間中としては今年4月14日以来の600円台相場となっている。前週末取引日の10日、「ブロックチェーンゲームの開発及び配信に係る事業展開のためシンガポールに子会社を設立」、「ご好評につき『乃木坂的フラクタル』にて5期生のスチルが手に入るログインボーナス第2弾を開催！！」など5本のニュースリリースを発表し、好感されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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