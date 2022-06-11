*03:16JST NY外為：ドル高値試す、6月FOMCで0.75％利上げ予想も浮上

NY外為市場でドル買いが強まった。5月消費者物価指数（CPI）が予想外に悪化し、40年ぶり最大の伸びを記録したため、米連邦準備制度理事会（FRB）が来週開催する予定の連邦公開市場委員会（FOMC）で0.75％の利上げ予想も浮上。さらに、9月FOMCでの0.5％の利上げ予想も強まった。

ドル・円は134円31銭と高値を試す展開。ユーロ・ドルは1.0510-15ドルの安値圏でもみ合った。ポンド・ドルは1.2450ドルから1.2301ドルまで下落し16日来の安値を更新。《KY》