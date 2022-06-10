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ベイシス　大幅に3日続伸、ワイヤレス給電システム「AirPlug」の設置プロジェクト推進／新興市場スナップショット

2022年6月10日 14:05

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記事提供元：フィスコ

*14:05JST ＜4068＞ ベイシス 3690 +490
大幅に3日続伸。エイターリンク（東京都千代田区）が開発・製造したワイヤレス給電システム「AirPlug」の設置プロジェクトを推進すると発表している。同システムはマイクロ波を用いた最大17m先の長距離無線電波給電が可能で、双方向のデータ通信やあらゆる角度への給電ができるという。今後、全国のオフィスビルを中心に設置し、ワイヤレス給電システムの普及を目指す。《ST》

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