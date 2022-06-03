*16:04JST 3日日本国債市場概況：債券先物は149円86銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年6月限

寄付149円74銭 高値149円90銭 安値149円69銭 引け149円86銭

売買高総計17956枚

2年 437回 -0.070％

5年 150回 -0.009％

10年 366回 0.235％

20年 180回 0.760％

3日の債券先物6月限は、強含み。149円74銭で取引を開始し、149円69銭から149円90銭まで買われており、149円86銭で取引を終えた。現物債の取引では、10年以降の気配が相対的にしっかりとなった。

＜米国債概況＞

米国債利回りでは、2年債は2.64％近辺、5年債は2.91％近辺、10年債は2.91％近辺、30年債は3.05％近辺で推移。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は1.237％、英国債は休場、オーストラリア10年債は3.48％、NZ10年債は3.66％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・17:00 ユーロ圏・5月サービス業PMI改定値（予想：56.3、速報値：56.3）

・18:00 ユーロ圏・4月小売売上高（前月比予想：+0.1％、3月：-0.4％）

・21:30 米・5月非農業部門雇用者数（予想：+32.5万人、4月：+42.8万人）

・21:30 米・5月失業率（予想：3.5％、4月：3.6％）

・21:30 米・5月平均時給（前年比予想：+5.2％、4月：+5.5％）

・22:45 米・5月サービス業PMI改定値（予想：53.5、速報値：53.5）

・23:00 米・5月ISM非製造業景況指数（予想：56.5、4月：57.1）

・23:30 ブレイナード米FRB副議長討論会参加（地域再投資法関連）



（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》