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内田洋行　急伸、業績上方修正で減益幅縮小へ

2022年6月2日 14:16

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記事提供元：フィスコ

*14:16JST 内田洋行---急伸、業績上方修正で減益幅縮小へ
内田洋行＜8057＞は急伸。前日に第3四半期決算を発表。累計営業利益は76.5億円で前年同期比36.2％減となった。GIGAスクール構想大型需要の反動による落ち込みが大きくなったが、会社想定は上回る着地となったもよう。つれて、通期予想は従来の53億円から63億円、同39.2％減に上方修正。GIGAスクールの追加案件ならびに周辺需要や、ICT支援員などの人材サービス事業の需要獲得も想定以上に好調に推移しているようだ。《YN》

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