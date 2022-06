BiSHの野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」富士急ハイランドで

BiSH(ビッシュ)が、野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」を、2022年7月30日(土)に山梨・富士急ハイランドにて開催する。

■BiSH史上最大規模の野外ワンマンライブ

2023年をもって解散することを公表している“楽器を持たないパンクバンド”BiSH。12ヶ月連続リリースや、約7か月間にわたる大規模ツアーの開催など、次々と大型企画を発表していることでも話題だ。

そんなBiSHが、野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」を富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催。BiSH史上最大規模の野外ワンマンライブとなる。

【詳細】

BiSH 野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」

日時:2022年7月30日(土) OPEN 16:00/START 17:30

会場:富士急ハイランド・コニファーフォレスト

住所:山梨県富士吉田市新西原5-6-1

<チケット情報>



■BiSH FC先着先行2次:5月29日(日)~5月30日(月)22:00

※1人1枚まで。電子チケット。



■WACK FAMiLY CLUB先着先行:5月30日(月)22:00~5月31日(火)22:00

※1人1枚まで。電子チケット。



■BiSH FC抽選先行:6月1日(水)18:00~6月6日(月)23:00

※1人4枚まで。電子チケット。



■ FAMiLY CLUB抽選先行:6月7日(火)18:00~6月13日(月)23:00

※1人4枚まで。電子チケット。



■チケットぴあプレリザーブ1次:6月14日(火)18:00~6月20日(月)23:00

※1人4枚まで。電子チケット。



■日テレゼロチケ先行:6月14日(火)18:00~6月20日(月)23:00

※1人4枚まで。電子チケット。



■チケットぴあプレリザーブ2次:6月21日(火)18:00~6月27日(月)23:00

※1人4枚まで。電子チケット。クレジット決済のみ。



■チケット一般発売日:7月2日(土)10:00~

※1人4枚まで。電子チケット。



■電子チケット発券開始日:7月2日(土)10:00

■リセール開始日:7月5日(火)13:00~



※チケット情報詳細は公式サイト(https://www.bish.tokyo/)を確認。