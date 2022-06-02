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BiSHの野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」富士急ハイランドで
記事提供元：ファッションプレス
BiSH(ビッシュ)が、野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」を、2022年7月30日(土)に山梨・富士急ハイランドにて開催する。
■BiSH史上最大規模の野外ワンマンライブ
2023年をもって解散することを公表している“楽器を持たないパンクバンド”BiSH。12ヶ月連続リリースや、約7か月間にわたる大規模ツアーの開催など、次々と大型企画を発表していることでも話題だ。
そんなBiSHが、野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」を富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催。BiSH史上最大規模の野外ワンマンライブとなる。
【詳細】
BiSH 野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」
日時：2022年7月30日(土) OPEN 16:00/START 17:30
会場：富士急ハイランド・コニファーフォレスト
住所：山梨県富士吉田市新西原5-6-1
＜チケット情報＞
■BiSH FC先着先行2次：5月29日(日)～5月30日(月)22:00
※1人1枚まで。電子チケット。
■WACK FAMiLY CLUB先着先行：5月30日(月)22:00～5月31日(火)22:00
※1人1枚まで。電子チケット。
■BiSH FC抽選先行：6月1日(水)18:00～6月6日(月)23:00
※1人4枚まで。電子チケット。
■ FAMiLY CLUB抽選先行：6月7日(火)18:00～6月13日(月)23:00
※1人4枚まで。電子チケット。
■チケットぴあプレリザーブ1次：6月14日(火)18:00～6月20日(月)23:00
※1人4枚まで。電子チケット。
■日テレゼロチケ先行：6月14日(火)18:00～6月20日(月)23:00
※1人4枚まで。電子チケット。
■チケットぴあプレリザーブ2次：6月21日(火)18:00～6月27日(月)23:00
※1人4枚まで。電子チケット。クレジット決済のみ。
■チケット一般発売日：7月2日(土)10:00～
※1人4枚まで。電子チケット。
■電子チケット発券開始日：7月2日(土)10:00
■リセール開始日：7月5日(火)13:00～
※チケット情報詳細は公式サイト(https://www.bish.tokyo/)を確認。
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