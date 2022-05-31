*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか保険業、石油・石炭製品、鉄鋼、ゴム製品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか不動産業、空運業、電力・ガス業、その他製品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 468.93 ／ 5.93

2. 保険業 ／ 1,296.6 ／ 1.45

3. 石油・石炭製品 ／ 1,210.53 ／ 0.77

4. 鉄鋼 ／ 485.89 ／ 0.50

5. ゴム製品 ／ 3,460.37 ／ 0.18

6. 輸送用機器 ／ 3,330.11 ／ 0.05

7. 電気機器 ／ 3,511.69 ／ -0.08

8. 化学工業 ／ 2,068.58 ／ -0.19

9. パルプ・紙 ／ 441.89 ／ -0.23

10. 水産・農林業 ／ 470.81 ／ -0.36

11. ガラス・土石製品 ／ 1,071.78 ／ -0.36

12. 証券業 ／ 358.72 ／ -0.36

13. 非鉄金属 ／ 1,037.63 ／ -0.38

14. 小売業 ／ 1,239.63 ／ -0.40

15. 繊維業 ／ 547.75 ／ -0.45

16. 金属製品 ／ 1,174.46 ／ -0.49

17. 機械 ／ 2,161.47 ／ -0.56

18. サービス業 ／ 2,509.44 ／ -0.60

19. 卸売業 ／ 2,082.28 ／ -0.61

20. 食料品 ／ 1,633.49 ／ -0.66

21. 医薬品 ／ 3,094.08 ／ -0.75

22. 陸運業 ／ 1,749.22 ／ -0.95

23. 建設業 ／ 1,091.97 ／ -0.95

24. 情報・通信業 ／ 4,812.78 ／ -0.96

25. 精密機器 ／ 9,982.17 ／ -1.01

26. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,036.7 ／ -1.04

27. その他金融業 ／ 711.88 ／ -1.07

28. 銀行業 ／ 154.2 ／ -1.11

29. その他製品 ／ 3,648.31 ／ -1.26

30. 電力・ガス業 ／ 366.06 ／ -1.45

31. 空運業 ／ 198.99 ／ -2.05

32. 不動産業 ／ 1,488.47 ／ -2.38

33. 海運業 ／ 1,235.3 ／ -2.64《FA》