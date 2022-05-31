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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか保険業、石油・石炭製品、鉄鋼、ゴム製品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか不動産業、空運業、電力・ガス業、その他製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 468.93 ／ 5.93
2. 保険業 ／ 1,296.6 ／ 1.45
3. 石油・石炭製品 ／ 1,210.53 ／ 0.77
4. 鉄鋼 ／ 485.89 ／ 0.50
5. ゴム製品 ／ 3,460.37 ／ 0.18
6. 輸送用機器 ／ 3,330.11 ／ 0.05
7. 電気機器 ／ 3,511.69 ／ -0.08
8. 化学工業 ／ 2,068.58 ／ -0.19
9. パルプ・紙 ／ 441.89 ／ -0.23
10. 水産・農林業 ／ 470.81 ／ -0.36
11. ガラス・土石製品 ／ 1,071.78 ／ -0.36
12. 証券業 ／ 358.72 ／ -0.36
13. 非鉄金属 ／ 1,037.63 ／ -0.38
14. 小売業 ／ 1,239.63 ／ -0.40
15. 繊維業 ／ 547.75 ／ -0.45
16. 金属製品 ／ 1,174.46 ／ -0.49
17. 機械 ／ 2,161.47 ／ -0.56
18. サービス業 ／ 2,509.44 ／ -0.60
19. 卸売業 ／ 2,082.28 ／ -0.61
20. 食料品 ／ 1,633.49 ／ -0.66
21. 医薬品 ／ 3,094.08 ／ -0.75
22. 陸運業 ／ 1,749.22 ／ -0.95
23. 建設業 ／ 1,091.97 ／ -0.95
24. 情報・通信業 ／ 4,812.78 ／ -0.96
25. 精密機器 ／ 9,982.17 ／ -1.01
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,036.7 ／ -1.04
27. その他金融業 ／ 711.88 ／ -1.07
28. 銀行業 ／ 154.2 ／ -1.11
29. その他製品 ／ 3,648.31 ／ -1.26
30. 電力・ガス業 ／ 366.06 ／ -1.45
31. 空運業 ／ 198.99 ／ -2.05
32. 不動産業 ／ 1,488.47 ／ -2.38
33. 海運業 ／ 1,235.3 ／ -2.64《FA》
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