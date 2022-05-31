*09:06JST 5/31

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27369.43、+587.75）

・1ドル＝127.50-60円

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・MSCI指数のリバランスによる売り

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナ情勢

・ゼロコロナ政策による中国経済停滞

留意事項

・有効求人倍率（4月）

・失業率（4月）

・鉱工業生産（4月）

・小売売上高（4月）

・百貨店売上高（4月）

・スーパー売上高（4月）

・消費者態度指数（5月）

・住宅着工件数（4月）

・国債買い日程（6月、日本銀行）

・参院本会議で2022年度補正予算案が可決、成立へ

・トリプルアイズが新規上場

・豪経常収支（1-3月）

・印GDP（1-3月）と2022年度予想

・中国製造業PMI（5月）

・南ア貿易収支（4月）

・トルコGDP（1-3月）

・スイスGDP（1-3月）

・独失業率（失業保険申請率）（5月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（5月）

・加GDP（1-3月）

・米FHFA住宅価格指数（3月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（3月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（5月）

・米消費者信頼感指数（5月）

・独5年物国債入札

・米ニュージーランド首脳会談《ST》