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5/31の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*09:06JST 5/31
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27369.43、+587.75）
・1ドル＝127.50-60円
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・MSCI指数のリバランスによる売り
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナ情勢
・ゼロコロナ政策による中国経済停滞
留意事項
・有効求人倍率（4月）
・失業率（4月）
・鉱工業生産（4月）
・小売売上高（4月）
・百貨店売上高（4月）
・スーパー売上高（4月）
・消費者態度指数（5月）
・住宅着工件数（4月）
・国債買い日程（6月、日本銀行）
・参院本会議で2022年度補正予算案が可決、成立へ
・トリプルアイズが新規上場
・豪経常収支（1-3月）
・印GDP（1-3月）と2022年度予想
・中国製造業PMI（5月）
・南ア貿易収支（4月）
・トルコGDP（1-3月）
・スイスGDP（1-3月）
・独失業率（失業保険申請率）（5月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（5月）
・加GDP（1-3月）
・米FHFA住宅価格指数（3月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（3月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（5月）
・米消費者信頼感指数（5月）
・独5年物国債入札
・米ニュージーランド首脳会談《ST》
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