関連記事
FIVE NEW OLDの全国ライブツアー「My New Me Tour」東京ほか全国8都市で
記事提供元：ファッションプレス
FIVE NEW OLD(ファイブ ニュー オールド)が全国ライブツアー「My New Me Tour」を開催。2022年10月6日(木)の福岡・ドラムロゴス公演を皮切りに、全国8都市をまわる。
■全国ライブツアー「My New Me Tour」
“日常にアロマオイルの様な彩りを”という意味の「ONE MORE DRIP」をバンドコンセプトに、様々な音楽のジャンルを昇華させたポップサウンドを展開するFIVE NEW OLD。2022年は、新曲「Happy Sad」や「Nowhere」のリリースや、最新アルバム『Departure：My New Me』の発売などで話題を集めている。
そんなFIVE NEW OLDが、全国ライブツアー「My New Me Tour」を開催。10月から11月にかけて、東京、大阪ほか全国8都市をまわる。
■詳細
FIVE NEW OLD 全国ライブツアー「My New Me Tour」
日程・場所：
2022年10月6日(木) 福岡・DRUM LOGOS
10月14日(金) 名古屋・ダイアモンドホール
10月16日(日) 大阪・Zepp Namba
10月22日(土) 札幌・ペニーレーン24
10月27日(木) 仙台・仙台Rensa
11月3日(木祝) 岡山・YEBISU YA PRO
11月6日(日) 新潟・新潟LOTS
11月24日(木) 東京・豊洲PIT
※ワンマン公演
＜チケット情報＞
オフィシャルファンクラブ先行受付：5月27日(金)～6月12日(日)23:59
券種：チケットのみ/Tシャツ付きチケット
※チケット情報詳細は、公式サイト(https://fivenewold.com/)を確認。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- FIVE NEW OLDの最新アルバム『Departure：My New Me』新曲も収録 5/31 08:34
- Daokoの新曲「燐光」新作ゲーム『メメントモリ』のキャラクターソングに 5/28 20:09
- コンサート「ラ・ラ・ランド ザ・ステージ」東京で、ミュージカル映画の楽曲を生演奏＆ダンスと共に 5/27 08:42
- YOASOBI新曲「好きだ」直木賞作家 森絵都の小説が原作、“告白”がテーマ 5/26 16:06
- BiSHの新曲、“解散に向けた12カ月連続リリース”第8弾 5/26 16:04