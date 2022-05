FIVE NEW OLDの全国ライブツアー「My New Me Tour」東京ほか全国8都市で

FIVE NEW OLD(ファイブ ニュー オールド)が全国ライブツアー「My New Me Tour」を開催。2022年10月6日(木)の福岡・ドラムロゴス公演を皮切りに、全国8都市をまわる。

■全国ライブツアー「My New Me Tour」

“日常にアロマオイルの様な彩りを”という意味の「ONE MORE DRIP」をバンドコンセプトに、様々な音楽のジャンルを昇華させたポップサウンドを展開するFIVE NEW OLD。2022年は、新曲「Happy Sad」や「Nowhere」のリリースや、最新アルバム『Departure:My New Me』の発売などで話題を集めている。

そんなFIVE NEW OLDが、全国ライブツアー「My New Me Tour」を開催。10月から11月にかけて、東京、大阪ほか全国8都市をまわる。

■詳細

FIVE NEW OLD 全国ライブツアー「My New Me Tour」

日程・場所:

2022年10月6日(木) 福岡・DRUM LOGOS

10月14日(金) 名古屋・ダイアモンドホール

10月16日(日) 大阪・Zepp Namba

10月22日(土) 札幌・ペニーレーン24

10月27日(木) 仙台・仙台Rensa

11月3日(木祝) 岡山・YEBISU YA PRO

11月6日(日) 新潟・新潟LOTS

11月24日(木) 東京・豊洲PIT

※ワンマン公演

<チケット情報>

オフィシャルファンクラブ先行受付:5月27日(金)~6月12日(日)23:59

券種:チケットのみ/Tシャツ付きチケット

※チケット情報詳細は、公式サイト(https://fivenewold.com/)を確認。